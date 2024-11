È già stato inserito nella piattaforma di prenotazione on line di Poste Italiane e i reggini che rientrano nelle categorie prioritarie possono prenotarsi

Era stata annunciata entro la fine di marzo l’apertura del nuovo centro vaccinale di Reggio Calabria al Cedir. L’amministrazione Falcomatà non aveva dubbi sui tempi di consegna ed entrata in funzione. Ma ad oggi, problemi tecnici avrebbero rallentato i lavori.

La conferma arriva dal dirigente dell’Asp reggina Sandro Giuffrida che se da un lato rende nota la brutta notizia circa l’apertura al Cedir, dall’altra conferma come sia già in funzione da due giorni un nuovo centro vaccinale al XII Reparto mobile della polizia a Pentimele.

Il centro è già stato inserito nella piattaforma di prenotazione on line di Poste Italiane e i reggini che rientrano nelle categorie prioritarie possono prenotarsi. Questo traguardo è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Asp e la Questura che, oltre a mettere a disposizione i locali, garantisce anche il personale medico e infermieristico necessario per portare avanti tutte le procedure di somministrazione in sicurezza.