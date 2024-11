L’intervento finanziato per 800mila euro prevede anche la creazione di una zona per i campi tenda degli Scout al cui fondatore è intitolata l’aera verde

Via libera al progetto esecutivo per il nuovo Parco Baden Powell. La giunta comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà - si legge in una nota dell’Amministrazione - ha approvato il progetto definitivo propedeutico alla procedura di selezione per l’impresa che eseguirà i lavori di riqualificazione del parco.

L’intervento, del valore complessivo di 800 mila euro, è finanziato dal masterplan dei Patti per il Sud, nell’ambito delle opere programmate con la supervisione del primo cittadino e del vicesindaco con delega ai Patti per il Sud, Armando Neri.

«L’intervento - continua la nota - prevede la riqualificazione complessiva del parco e della viabilità circostante, il recupero di tutte le strutture esistenti, l’installazione di un sistema di video sorveglianza, percorsi dedicati allo sport e alla corsa campestre, la creazione di un campo polivalente per basket e pallavolo, un’area ludica per bambini, un chiosco, spogliatoi e bagni a servizio del teatro all'aperto, uno spazio per la creazione di campi tenda per attività all’aperto organizzate dai gruppi Scout della città e delle aree espositive adibite alla funzione mercatale».

Tra gli obiettivi dell’intervento, l’integrazione del parco con il contesto urbano dei quartieri di Sant’Anna e Spirito Santo, la messa in sicurezza e la possibilità di fruizione in diverse fasce orarie, dal mattino fino a tarda sera.

La progettazione esecutiva è il frutto di un percorso di condivisione e partecipazione che ha coinvolto i cittadini, le realtà sociali e la parrocchia del quartiere, dove si è tenuto anche un incontro pubblico sul tema. Nei prossimi giorni verrà avviata la procedura di selezione per l'impresa che assumerà l'incarico di allestire il cantiere ed avviare i lavori di riqualificazione del parco.