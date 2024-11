È stato approvato, ieri dal Consiglio Comunale, il registro delle unioni civili. Falcomatà: ‘un passo avanti verso un paese più moderno’

Reggio Calabria - Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato, con 20 voti favorevoli, 2 astenuti e 5 contrari, il Registro delle unioni civili. Un consiglio Comunale dai toni accesi e che ha visto la presenza di un nutrito pubblico di cittadini, rappresentanti dell'Arcigay e del Collettivo autonoMia Reggio Calabria.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, dopo le polemiche scoppiate tra i consiglieri, ha preso la parola e, nel suo intervento ha dichiarato" E’ una battaglia di civiltà per un Paese più moderno". "E' un testo molto equilibrato e rappresenta un passo in avanti verso un Paese più moderno”.

“Noi, come già altri Comuni in passato, siamo da stimolo ad una politica nazionale, spesso ferma e indecisa per non scontentare qualcuno. Oggi – ha continuato Falcomatà - più di ieri, i Comuni, quali enti di prossimità, sono amministrazioni di frontiera e non possono rinunciare alla battaglie di carattere sociale".

"Qui stiamo discutendo dell'uguaglianza dei diritti davanti alla legge. I nostri legami – ha proseguito, Falcomatà - sono, prima di tutto, frutto dell'amore, dell'affetto e del rispetto reciproco. Non possiamo pensare che tutelare i diritti della minoranza, significhi toglierne altri alla maggioranza delle persone".