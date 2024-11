Nell'arsenale diversi fucili e una mitragliatrice AK47, tutti con matricola abrasa. Il ritrovamento in località Gallina

Armi e munizioni occultate nella vegetazione in un’area verde di contrada Livari, in località Gallina a Reggio Calabria. È quanto hanno trovato i carabinieri della locale Stazione, insieme all’Aliquota di Pronto Intervento e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria: un vero e proprio deposito di armi da guerra, in un terreno adiacente un complesso residenziale.

Le operazioni di dissotterramento hanno portato alla luce tre fucili semiautomatici, un fucile a pompa e uno a canne parallele nonché una mitragliatrice AK47, tutti con matricola abrasa. Insieme alle armi, accuratamente confezionate all’interno di buste di plastica per mantenerne l’efficienza, vi erano occultati anche due caricatori e oltre duecento colpi di diverso calibro: ciò ne avrebbe garantito ai detentori, il pronto impiego in caso di necessità. L’intero arsenale è stato sequestrato dai carabinieri.