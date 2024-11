Sono stati trovati in possesso di alcuni prodotti di elettronica per un valore di 400 euro

La Polizia di Stato ha arrestato due georgiani di 31 e 28 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, responsabili di furto aggravato in concorso. I due, fermati all'uscita di un’attività commerciale all'interno del parco commerciale di Porto Bolaro, sono stati trovati in possesso di alcuni prodotti di elettronica per un valore di circa 400 euro.

Da una prima ricostruzione, gli arrestati avevano tentato di rimuovere i dispositivi anti taccheggio presenti sulla merce con un arnese di piccole dimensioni dotato di punte in ferro, rinvenuto in un marsupio unitamente alla refurtiva. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura in servizio di controllo del territorio sono intervenuti subito dopo che l'allarme dei dispositivi posti all'uscita dell'attivita' commerciale aveva attirato l'attenzione del personale di vigilanza privata presente. (Agi)