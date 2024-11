Nuove "Nibbio" per la Polizia reggina. L’intensificazione dei servizi disposta nelle zone nord, sud e centro della città, nell’ambito dei dispositivi di controllo del territorio già presentati, e denominati rispettivamente Fata Morgana, Martello di Thor e Athena, avverrà anche attraverso l'assegnazione di altre 3 moto allestite per il controllo del territorio. Il questore di Reggio Calabria,Maurizio Vallone, ha inteso ulteriormente intensificare i servizi moto-montati. Considerato l'imminente inizio della stagione estiva, questi servizi si rivelano particolarmente efficaci nel teatro della movida reggina, poichè consentono il monitoraggio del territorio laddove le auto hanno maggiori difficoltà nello svolgimento dei servizi istituzionali. Si osserva, inoltre, che il servizio moto-montato consente l'efficace contrasto ai reati cosiddetti "predatori", che si consumano prevalentemente attraverso mezzi a due ruote. In passato, una dotazione così significativa di moto allestite per il controllo del territorio non si era mai registrata, a conferma della particolare attenzione posta dal Questore ai servizi di controllo del territorio. L'efficacia di questi mezzi è stata già dimostrata nel corso degli ultimi mesi, considerato che i dati della geo-localizzazione dimostrano un sensibile calo dei reati di criminalità diffusa.