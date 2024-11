Nuovo sbarco nel porto reggino. I migranti, che dovrebbero arrivare nella mattinata di domani, saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno

È previsto domani, e non oggi come annunciato inizialmente, l'arrivo della nave militare “Cicala Fulgosi P490” nel porto di Reggio Calabria, con a bordo circa 558 migranti, di cui 382 uomini, 155 donne (fra le quali 10 in stato di gravidanza) e 21 minori, tutti di varie etnie sub-sahariane.

Le attività di primo soccorso ed assistenza, coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria, saranno prestate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dal Comune Capoluogo, dalla Provincia, dalla Capitaneria di Porto, dall'Azienda Ospedaliera e dall'USMAF, dal SUEM 118 e dai volontari delle diverse Associazioni di volontariato presenti tra cui la Caritas, il Coordinamento ecclesiale e la Croce Rossa italiana.

Al momento dello sbarco i migranti verranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle Associazioni di volontariato.

I migranti saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.