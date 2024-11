Coinvolta una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di mobili. Deferiti i tre rappresentanti legali e l’amministratore, che fittiziamente rivestiva il ruolo di dipendente gestendo di fatto tutte le dinamiche societarie

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di mobili.





L'attività ispettiva, supportata da numerosi riscontri esperiti nei confronti di clienti e fornitori operanti sull'intero territorio nazionale e dall'incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso al corpo, ha consentito di rilevare cospicue movimentazioni di denaro per un giro d'affari, nascosto al fisco, di oltre 4,5 milioni di euro.





Particolarmente difficoltosa è stata la ricostruzione investigativa operata, attesa la mancata istituzione delle scritture e dei registri contabili obbligatori posta in essere, nel tempo, dai responsabili dell'azienda.





E' stata individuata, altresì, la figura di un amministratore di fatto, gravato da precedenti penali in materia tributaria, il quale ha fittiziamente rivestito il ruolo di dipendente della società gestendo tutte le dinamiche societarie con l'obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative e/o penali ad ignari e terzi soggetti.





I tre rappresentanti legali della società e l’amministratore di fatto sono stati denunciati per violazione alla normativa penale-tributaria, cioè per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.