La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta per garantire la sicurezza dell'area interessata e salvaguardare l'ambiente marino da eventuali sversamenti di carburante presente a bordo

Una squadra dei sommozzatori del comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria è impegnata, in località Calamizzi, sul litorale antistante la DIA, per la messa in sicurezza di alcune imbarcazioni, letteralmente scaraventate sulla spiaggia dal forte moto ondoso di questa notte. L'intervento si è reso necessario, al fine di garantire la sicurezza dell'area interessata ed a salvaguardare l'ambiente marino da eventuali sversamenti di carburante presente a bordo dei natanti.



Si tratta di circa 40 imbarcazioni. Per alcune di esse, vista la stazza, si è reso necessario l'intervento di una pala gommata, per poterle trasportare all'interno della costruenda strada costiera.