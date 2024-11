La struttura, che ospitava la scuola materna del paese, è stata ceduta dalla Provincia per realizzare una sede staccata del liceo scientifico

Sant’Eufemia D’Aspromonte (RC) - Un ordigno rudimentale è esploso davanti alla porta laterale dell'ex scuola materna a Sant'Eufemia d'Aspromonte. La struttura è stata ceduta dalla Provincia di Reggio Calabria per realizzare una succursale del liceo scientifico "Fermi" che aprirà a settembre. L'esplosione ha provocato lievi danni alla porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Il sindaco di Sant'Eufemia D'Aspromonte, Domenico Creazzo, ha affermato che «resta un gesto che non solo non ha senso, ma è riprovevole perché colpisce i giovani del paese. Domani i ragazzi che frequentano il liceo, ospitati nella sede di un privato, verranno in consiglio e parleremo dell'accaduto. Quel che è successo non ha una spiegazione, perché la succursale è stata voluta da tutta la comunità e certamente ci determina ancora di più nell'apertura a settembre».