I carabinieri hanno trovato la madre del 58enne rinchiusa in casa e in stato confusionale. L'uomo è stato arrestato

San Roberto (RC) - Un uomo, B.S., di 58 anni, è stato arrestato dai carabinieri a San Roberto per maltrattamenti, sequestro di persona e detenzione illegale di armi. Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato la madre in stato confusionale, in precarie condizioni igieniche e priva di indumenti. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. In una seconda abitazione i militari hanno trovato e sequestrato 5 fucili.