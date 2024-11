Incensurato, è stato fermato dai finanzieri per un controllo: aveva con sé 180 grammi di marijuana e 1880 euro. È accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti

Un uomo, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di un pattugliamento lungo le vie cittadine, è stato controllato un incensurato reggino (F.G., classe ’83), trovato, all’esito di una perquisizione personale, in possesso di 180 grammi di marijuana e 1.880 euro in contanti, somma verosimilmente provento dell’attività di traffico e spaccio di droga.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria di Reggio Calabria e sono in corso approfondimenti investigativi per individuare fornitori e clienti dell'uomo.