L’ex presidente della Reggina Calcio è stato bloccato all’interno del portone dove ha sede il suo ufficio, aggredito e derubato. In poche ore fatta luce sull’episodio

Chiuse in poche ore le indagini della Polizia di Stato di Reggio che nella giornata di ieri hanno individuato e tratto in arresto Cesare Bevilacqua, 30 anni, e Agostino Martino, 41 anni. I due sono accusati di rapina aggravata ai danni dell'ex presidente della Reggina Calcio, Lillo Foti, che, all'interno del pianerottolo dove ha sede il suo ufficio, è stato aggredito e derubato dai due malviventi che sono riusciti a portargli via circa tremila euro, parte dell'incasso della sua attività commerciale. Subito dopo, i rapinatori sono riusciti a fuggire a bordo di uno scooter di colore grigio.



Fondamentali le immagini dell’impianto di videosorveglianza che hanno consentito, al personale della Polizia di Stato, di individuare con certezza uno dei due rapinatori, nonché il numero di targa dello scooter utilizzato, intestato alla madre di uno dei malviventi ed abitualmente in uso al giovane reggino. Dopo una serie di controlli e perquisizioni nelle relative abitazioni e pressanti controlli in tutta la città, a distanza di poche ore dall’evento delittuoso, entrambi i rapinatori sono stati assicurati alla giustizia.



Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che ne ha disposto l’accompagnamento alla Casa Circondariale di Arghillà.