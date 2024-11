Reggio Calabria avrà il proprio testamento biologico. Lo ha deciso il Consiglio comunale nelle seduta odierna

Reggio Calabria – Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il regolamento per il testamento biologico. Si tratta della possibilità per ogni cittadino di decidere a quali cure essere sottoposto e a quali no. Si tratta quindi di un ”documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile nonché il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo”. Il comitato per il testamento biologico aveva già inviato al Comune, il 28 gennaio 2014, una petizione con 1100 firme che richiedevano l’istituzione del Registro. L’introduzione del nuovo regolamento è stata approvata oggi dal Consiglio comunale.



Il nuovo regolamento prevede che ogni cittadino maggiorenne, capace di intendere e di volere, potrà sottoscrivere il proprio testamento biologico che sarà contenuto, assieme ad un documento di identità, in una busta sigillata. Potranno accedere al contenuto, parenti e coniugi dell’interessato e ogni testamento potrà essere sostituito o modificato dalla persona interessata.