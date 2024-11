Il latitante è stato individuato ed arrestato in un residence nella periferia sud della città. Deve scontare la pena residua di due anni e 10 giorni di reclusione

Reggio Calabria – Alfio Tripoli, 39 anni, originario di Catania, latitante dal giugno 2014, è stato localizzato e arrestato dai carabinieri del rione Modena, supportati dai militari di Gallina e dai cacciatori dello Squadrone eliportato Calabria. Tripoli era destinatario di un'ordinanza di esecuzione per la carcerazione per pene concorrenti, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Catania. Il latitante deve scontare la pena residua di anni 2 e 10 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato, invasione di edifici e lesioni personali commessi nella città etnea tra l'anno 2003 e il 2007. Al termine di un'attività di osservazione condotta dai militari, anche in condizioni meteorologiche avverse, Tripoli è stato individuato dai militari in un residence in località San Gregorio, nella periferia sud di Reggio Calabria, e immediatamente portato negli uffici di Viale Calabria per essere identificato. Al termine delle formalità di rito, Tripoli è stato portato nella casa circondariale di Reggio Calabria "Arghillà", a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con l'arresto di Tripoli sono 6 i latitanti catturati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dall'inizio del 2015.