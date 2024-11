L’uomo, con precedenti per lesioni personali e minaccia, avrebbe aggredito la donna alla presenza dei tre figli minori

È stato arrestato nei giorni scorsi dagli Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico un trentottenne in flagranza dei reati di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, violazione dell’ammonimento del Questore, minaccia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo una segnalazione telefonica arrivata al 113, il personale delle Volanti ha raggiunto l’abitazione della vittima, che era stata aggredita, alla presenza dei tre figli minori, dall’ex marito, ubriaco ed in evidente stato di agitazione. L’uomo, con precedenti per lesioni personali e minaccia, già destinatario dell’ammonimento del Questore, ha reagito nei confronti dei poliziotti intervenuti, minacciandoli e opponendo resistenza anche durante le successive operazioni di foto segnalamento. All’esito di udienza di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dell’uomo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.