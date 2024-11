Il giovane, al termine delle formalità, è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari

A Reggio Calabria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato, nel corso della notte, Antonio Sarica, 28enne, reggino, noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, al termine di una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; banconote di vario taglio. Il giovane al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari così come disposto dalla competente A.G..