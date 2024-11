Il velivolo ha avuto avaria durante il volo ed è atterrato sulla spiaggia in località Pellaro. Intervenuti i vigili del fuoco

REGGIO CALABRIA - Un aereo ultraleggero dell'Aero Club di Cagliari ha effettuato un atterraggio di emergenza stamane in località punta Pellaro a Reggio Calabria. A causa di un'avaria in volo il velivolo ha perso quota ed il pilota ha effettuato l'atterraggio di emergenza sulla spiaggia. I due occupanti sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco ed il funzionario di servizio che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aereo ed a recintare la zona.