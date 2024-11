È successo in via Sbarre Centrali. Sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica

Intimidazione a Reggio Calabria dove persone non identificate hanno sparato tre colpi di pistola contro la saracinesca di un esercizio commerciale in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'episodio. Gli investigatori dell'Arma stanno acquisendo anche i filmati registrati dalle telecamere posizionate vicino all'esercizio commerciale e, stando a una prima ipotesi, sembra che due persone da identificare si siano avvicinate alla saracinesca contro la quale hanno poi fatto fuoco a bordo di uno scooter con il quale poi sono scappate. È stato avvertito anche il pm di turno che ha avviato le indagini.