L'ex presidente del Museo della 'ndrangheta, Claudio La Camera, è stato condannato a 9 mesi di carcere per truffa aggravata e falso.

Lo ha deciso il Tribunale di Reggio Calabria che oggi ha emesso la sentenza condannando La Camera in qualità rappresentante legale pro-tempore dell'Associazione Antigone - Osservatorio sulla ndrangheta. Il capo di imputazione, per il quale è stato ritenuto colpevole, si riferisce al progetto Criminal Economies finanziato con circa 100mila euro dalla Regione Calabria per l'organizzazione della "Conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale".

Per la Procura sarebbe stata una truffa per la quale sarebbero state presentate fatture false dall'associazione antimafia presieduta da La Camera che, invece, è stato assolto per un'altra truffa. Per sei capi di imputazione, infine, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione.