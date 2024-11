Il Consiglio superiore della magistratura ha avviato il concorso per ricoprire il posto lasciato vacante da Petralia dopo la nomina a capo del Dap

Via libera del Csm, Consiglio superiore della magistratura all'unanimità all'avvio del concorso per coprire il posto, lasciato vacante da Dino Petralia nominato negli scorsi giorni a capo del Dap, di procuratore generale della Corte d'appello di Reggio Calabria. Petralia ha sostituito Francesco Basentini, dimessosi dopo le polemiche seguite alle scarcerazioni eccellenti a causa dei rischi connessi alla pandemia da Covid-19. La scelta è stata del guardasigilli Alfonso Bonafede che ha contattato il magistrato pochi giorni addietro, ottenendo la disponibilità a ricoprire un ruolo certamente di grande rilievo e responsabilità.

Il plenum, nella riunione di questo pomeriggio, ha approvato la pratica, presentata in via d'urgenza dalla Quinta Commissione, con cui viene pubblicato l'incarico direttivo: le candidature per il concorso dovranno essere trasmesse a Palazzo dei Marescialli tra il 29 maggio e il 15 giugno prossimi.