Per i cittadini di Reggio Calabria si profilano disagi sul fronte della differenziata, che nelle prossime ore subirà un rallentamento dovuto alla chiusura temporanea degli impianti di Vazzano e Rende. A darne notizia una comunicazione diramata dalla Città metropolitana in cui si precisa che l’emergenza trae origine dalla decadenza della delega per la gestione dei contratti con i titolari degli impianti decisa dalla Regione Calabria. I problemi, in particolare, riguarderanno il conferimento della frazione umida.