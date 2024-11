Non sono ancora note le cause, proseguono le attività investigative da parte delle forze dell'ordine

Due incendi nella notte, alle 02:00 e alle 04:30, hanno interessato il quartiere Gebbione per il danneggiamento dell’avvolgibile di una finestra e una auto al Rione Marconi.



Secondo l’Agi, sono ancora in corso le indagini per accertare le cause. Intanto gli incendi boschivi stanno martoriando l’intera provincia, in particolare le zone di Crdeto, Canolo, Platì e Bombile.