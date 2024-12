L’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere, alla donna è stata inflitta la misura dell’obbligo di presenza in questura

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato, mentre alla compagna è stata inflitta la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in seguito alle indagini utili a ricostruire come i due abbiano – in concorso tra loro – effettuato due rapine nei mesi scorsi, a luglio e settembre.

Il primo episodio si è consumato nella zona di Spirito Santo: il pluripregiudicato, alla guida di un'autovettura noleggiata dalla compagna, con il concorso di un terzo soggetto, sceso dall'auto, ha strappato dal collo un ciondolo ad una donna procurandole delle lesioni al volto.

A settembre 2024, le stesse persone nel sottrarre la borsa ad una donna con una manovra brusca dell’auto sulla quale viaggiavano, hanno procurano gravi lesioni alla vittima e investito il compagno che nel frattempo aveva provato a stoppare la fuga della vettura.

Il personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria ha ricostruito le vicende attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto elementi serviti a individuare i soggetti autori dei crimini, determinando, cosi, l'emissione delle misure cautelari.