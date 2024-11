In evidente stato di ebrezza alcolica ha colpito con calci e pugni un 27enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno tratto in arresto Pietro Fortugno, di anni 23, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di aver aggredito con calci e pugni, nonché tentando di colpire con una bottiglia di vetro rotta, un giovane 27enne reggino, provocandogli contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili con prognosi di 10 giorni.



Inoltre, Fortugno, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza intervenuti per tentare di immobilizzarlo, nonché i medici del 118 che gli hanno prestato soccorso. Il fermato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria.