Nel corso delle attività il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Reggio Calabria ha arrestato, nei pressi del rione Marconi, in flagranza di reato, un 22enne trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato controllato mentre si trovava accanto ad una moto di grossa cilindrata e le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito di accertare che questa, sebbene intestata ad altro proprietario, fosse di fatto a lui in uso. Le attività sono proseguite con la perquisizione del mezzo, nel cui vano portaoggetti è stata rinvenuta una bustina in cellophane con all’interno una sostanza che, all’esito degli accertamenti esperiti dal locale gabinetto regionale di polizia scientifica per la Calabria, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di circa 73 grammi.

L’autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e disposto che il giovane fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.