È previsto, per il pomeriggio di oggi, lo sbarco, nel porto di Reggio Calabria di 307 migranti che giungeranno a bordo del rimorchiatore Bourbon Argos

Reggio Calabria - È atteso nel pomeriggio di oggi, nel porto di Reggio Calabria, il rimorchiatore Bourbon Argos con a bordo 307 migranti. La macchina dei soccorsi, coordinata dal prefetto Claudio Sammartino, è già pronta per dare le prime cure sanitarie subito dopo lo sbarco. Sono attesi 253 uomini, 47 donne e 7 minori di varie nazionalità. I migranti saranno trasferiti in strutture del territorio regionale in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.