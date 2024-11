I militari della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, due persone residenti in Sicilia.

I due corrieri hanno tentato di sottrarsi al controllo di polizia con una manovra azzardata dell’autovettura su cui viaggiavano, ma dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti e fermati dalle fiamme gialle reggine. I militari del Gruppo di Locri hanno, pertanto, ispezionato l’auto, scoprendo due panetti di cocaina pura per un peso di oltre 2 chilogrammi, accuratamente occultati in un vano posto nel motore e circa 4 grammi di marijuana.

All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono stati sequestrati; i due, indagati allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, sono stati arrestati, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.