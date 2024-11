Il rogo è avvenuto in via Filippini. Indagano i carabinieri. Le telecamere a circuito chiuso potranno permettere di risalire agli autori

Macchine in fiamme nella notte nella centralissima via Filippini, quasi all’incrocio con via Giulia. A fuoco sono andate tre auto ed un motorino, parcheggiate sulla destra nel senso di marcia della strada e altre due auto parcheggiate di fronte hanno riportato danni. Lievi danni anche al portone del palazzo e ad alcune insegne.

Pare che le fiamme abbiano avuto origine dall’auto dell’avvocato P.R. e si siano poi propagate alle altre vetture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto un gran da fare a sedare l’incendio, considerato che le fiamme sono arrivate molto in alto.

Sui fatti, sull’origine e la natura del grave incendio stanno indagando i carabinieri di Reggio Calabria. Informazioni dettagliate potranno arrivare dalla visione delle telecamere a circuito chiuso poste lungo le strade che portano in via Filippini.