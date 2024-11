Il sindacalista dell’Ugl molto conosciuto in città per il suo impegno tra le file della destra. Il cordoglio del sindaco Falcomatà

Cordoglio a Reggio Calabria per la scomparsa, nella notte, del sindacalista Antonio Franco. Una morte improvvisa per Franco, sarebbe stato stroncato da un infarto. Assai conosciuto in città per la propria attività politica nella destra reggina, Franco era nipote di Ciccio Franco, storico capopopolo della rivolta del “boia chi molla” del 1970 e successivamente senatore.

Antonio Franco negli scorsi anni era stato anche candidato a sindaco di Reggio Calabria e successivamente aveva ricoperto ruoli di primissimo piano all'interno del sindacato Ugl.

«L’improvvisa e prematura scomparsa di Antonio Franco ci lascia sgomenti – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà - Antonio era un avversario leale che sosteneva con veemente vigore ma al contempo con grande lealtà le sue posizioni sia in campo politico che sindacale. L’amministrazione comunale renderà il dovuto omaggio ad Antonio allestendo la camera ardente presso l’aula del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio che lo ha visto attento protagonista di innumerevoli sedute consiliari».