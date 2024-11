Gli agenti di polizia di Reggio Calabria hanno arrestato con l'accusa di stalking un uomo di 63 anni che, dopo l'ennesima lite con la ex moglie, ha sparato un colpo di pistola contro l'autovettura dove viaggiava anche il figlio

Ha inseguito l'auto della ex moglie, sulla quale viaggiava anche il figlio, ed ha esploso un colpo di pistola. Con l'accusa di stalking, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione, gli agenti della Polizia della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di 63 anni. Secondo la ricostruzione della Polizia, dopo l'ennesima lite con la ex moglie, armato di una pistola non detenuta regolarmente, l'uomo alla guida di un'autovettura ha cercato di raggiungere la moglie, che era fuggita a bordo della propria automobile col figlio. L'inseguitore avrebbe esploso un colpo di pistola nei pressi dello svincolo di via Lia, senza colpire l'auto della ex moglie, e poi si e' dato alla fuga. La donna ha chiesto aiuto alla sala operativa della Questura, che ha inviato le volanti che hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, e lo hanno arrestato. Dagli accertamenti in fase di indagine e' emerso che quanto accaduto sarebbe solo l'ultimo di numerosi episodi avvenuti sia durante il matrimonio che dopo la separazione dei coniugi, avvenuta lo scorso anno. (AGI)