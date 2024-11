La Polizia al lavoro per esaminare le numerose telecamere di videosorveglianza installate in zona

Un'anziana è stata investita nella serata di ieri nella frazione Catona di Reggio Calabria, in via Nazionale, da un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. La Polizia locale sta esaminando adesso numerose telecamere di sorveglianza installate in zona ed è sulle tracce del fuggitivo essendo in corso di identificazione il veicolo investitore.

Il conducente, presentandosi spontaneamente al Comando di Viale Aldo Moro entro 24 ore dai fatti, fanno rilevare dalla Polizia locale lanciando un appello al soggetto, potrebbe alleggerire la propria posizione nei confronti della giustizia.