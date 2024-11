La Banca d’Italia ha disposto un contributo liberale di 500mila euro a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, finalizzato all’acquisto di quattro ambulanze dedicate all’assistenza per pazienti Covid con relativa specifica strumentazione.

Lo rende noto la commissione straordinaria dell'Asp che insieme alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa - scrivono in una nota - «esprimono un sentito ringraziamento al Governatore della Banca d’Italia per la sensibilità e la solidarietà dimostrata, in questo periodo così difficile per la popolazione di Reggio Calabria e provincia».