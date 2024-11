Ferite al torace e alla spalla per uno dei due ragazzi: è stato trasportato dal padre al Pronto soccorso del Gom per ricevere le prime cure

Un banale screzio che poteva finire in tragedia: un episodio grave, sul quale sono in corso approfondimenti investigativi. Accoltellamento al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria. Per motivi in corso di accertamento, tra due quindicenni è iniziata una lite sfociata in un accoltellamento.

Uno dei due ragazzi è stato trasportato dal padre al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano per ricevere le prime cure. Dalle prime informazioni pare che il ragazzo abbia ricevuto diverse coltellate superficiali all’altezza del torace e della spalla. Dopo la prima sutura delle ferite il ragazzo ha lamentato dolori al torace. I sanitari hanno immediatamente effettuato dalla tac dalla quale è emerso successivamente un versamento ematico, per cui è stato necessario praticare un drenaggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Del fatto è stata informata la Procura dei minori, che ha avviato le indagini per far luce su quanto accaduto e per chiarire quali siano state le motivazioni.