Un cittadino marocchino è stato arrestato per aver prima malmenato la moglie e poi aggredito il soccorritore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere anche del reato di immigrazione clandestina

Reggio Calabria – Un uomo, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli uomini della Questura di Reggio Calabria per aver malmenato la moglie e aggredito con una bottiglia di vetro, un cittadino tunisino intervenuto in difesa della donna. Dopo ha incendiato un ciclomotore. L’uomo, in evidente sto di ubriachezza, è stato prelevato dagli agenti e condotto in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e immigrazione clandestina.