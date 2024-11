Un uomo è stato arrestato a Reggio Calabria per detenzione di armi clandestine. L’operazione è stata condotta dalla polizia nel quartiere di Sbarre, dove gli agenti delle volanti hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne. I poliziotti durante un controllo hanno trovato l’uomo in compagnia di un’altra persona.

Nell’abitazione dell’arrestato, secondo quanto riferito dalle forze di polizia, sono stati rinvenuti 3 fucili, di cui uno calibro 16 con canne modificate, 1 fucile calibro 12 risultato rubato, 1 fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa, nonché 146 cartucce.

Le armi e le munizioni sarebbero risultate essere di proprietà del 28enne reggino che è stato arrestato e condotto nel carcere di Arghillà. L'altro uomo, un 52enne, è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.