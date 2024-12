Botti vietati per tutto il periodo delle festività natalizie a Reggio Calabria. Lo ha disposto il sindaco della città Giuseppe Falcomatà con un'ordinanza emessa il 24 dicembre scorso e che avrà vigore fino alle ore 24 dell'8 di gennaio.

In particolare, il provvedimento prevede il divieto dell'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualunque genere in luoghi pubblici, soprattutto quelli interessati da un maggiore afflusso di persone. Oltre alle aree verdi e parchi pubblici, chiese, in occasione delle celebrazioni, il divieto riguarda diverse aree della città, interessate dallo svolgimento di concerti e manifestazioni, aree interessate dai mercatini di Natale. Le disposizioni riguardano tutte le aree interessate dal Capodanno Rai, "L'Anno che verrà".

«Oltre all'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti – è scritto nel provvedimento – la violazione della presente ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria che va da 25 a 500 euro». Al momento non si hanno notizie su analoghi provvedimenti adottati nelle altre principali città della Calabria.