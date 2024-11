VIDEO | All'indomani dell'omicidio del vicepresindente del consiglio regionale Francesco Fortugno, è stato anche senatore e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. La moglie Maria Grazia: « Grata ai reggini per non averlo dimenticato »

Una cerimonia sobria ma, carica di intensità quella svoltasi stamani a Reggio Calabria per commemorare il prefetto Luigi De Sena, scomparso tre anni fa. Ad onorare la sua memoria, al parco di “San Giovannello”, intitolato proprio a De Sena, il prefetto Michele Di Bari ma, anche la moglie Maria Grazia Mirabile, i massimi vertici delle forze dell’ordine e il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà. «Di concerto con la Prefettura - ha detto il primo cittadino ai nostri microfoni- abbiamo istituzionalizzato questa giornata. È un dovere ricordare la sua figura, perché De Sena ha portato in alto il nome delle istituzioni e della città di Reggio Calabria. È stato un esempio e continuerà ad esserlo». Funzionario di Polizia, De Sena aveva percorso tutte le tappe di una carriera di successo e sempre in prima linea. Della Polizia era diventato Vice Capo e direttore della Criminalpol.

Tra i vari ruoli ricoperti, nel 2005, nei giorni successivi all’omicidio del vice presidente del consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, venne nominato prefetto di Reggio quale responsabile del programma straordinario di contrasto alla ‘ndrangheta. Per il Pd nel 2008 diventerà senatore e fino al 2013 ricoprirà l’incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. «Non è stato solo mio marito- ha affermato Maria Grazia Mirabile- è stato alche il maestro della mia vita per oltre trent’anni e io oggi non la vedo una giornata triste ma, una giornata di gioia perché sono io che sono onorata. Reggio Calabria non ha dimenticato mio marito, lo ricorda con grande entusiasmo. Mio marito, come me, ama questa terra e sono grata ai reggini che continuano a ricordare e ad onorare la figura di mio marito».

Le iniziative di commemorazione continueranno nel pomeriggio quando alle ore 18.00, presso il Palazzo del Governo, il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, deporrà un fascio di fiori sotto la targa commemorativa del prefetto De Sena. Alle ore 18.30, infine, presso il Teatro Francesco Cilea si terrà la cerimonia di consegna della 2^ edizione del Premio “Luigi De Sena”, aperta alla cittadinanza. Tra gli insigniti lo stesso prefetto Gabrielli al quale sarà consegnato il Premio speciale “Alla Legalità”. La manifestazione sarà condotta da Carlo Bonini, giornalista inviato Speciale della “Repubblica” e vedrà la partecipazione dell’Orchestra giovanile di Fiati di Delianuova “Giuseppe Scerra”, diretta dal maestro Gaetano Pisano, e del coro lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretto dal maestro Bruno Tirotta, che eseguiranno brani musicali.