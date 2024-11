Fermato dai Carabinieri di Reggio Calabria un giovane che per mesi ha picchiato e minacciato la madre, per comprarsi la droga, fino a spingerla ad abbandonare la propria casa.

Reggio Calabria - Una storia di ordinaria follia in riva allo Stretto. Un giovane per mesi ha tenuto sotto scacco la madre, con ripetute minacce e percosse, per costringerla a dargli i soldi necessari all'acquisto della droga. Tra agosto e ottobre scorsi, secondo quanto accertato dagli inquirenti, il giovane ha picchiato più volte la madre, minacciandola di morte e distruggendo la casa, che alla fine lei aveva deciso di lasciare. I Carabinieri l'hanno oggi fermato per maltrattamenti in famiglia, permettendo così alla madre di tornare nella propria casa. (Fonte: Ansa)