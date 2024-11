La mobilitazione solidale voluta dal Comune. Il sindaco di Amatrice Pirozzi ringrazia la città dello Stretto

Ha riscosso un notevole successo l’iniziativa di solidarietà promossa dal Comune di Reggio Calabria in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.

La mobilitazione, che ha visto la presenza del sindaco, Giuseppe Falcomatà, che ha partecipato in prima persona alla distribuzione dei piatti di “Amatriciana solidale”, ha consentito di raccogliere oltre quattromila euro.

Nel corso della serata c’è stato un collegamento telefonico col sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha rivolto «un enorme grazie a Reggio Calabria. Iniziative di questo genere rappresentano - ha detto Pirozzi - per noi un supporto non solo economico, ma anche emotivo. Il cuore di Reggio Calabria - ha risposto il sindaco Falcomatà - batte forte per il cuore dell’Italia. Anche in questa occasione i reggini hanno dimostrato il loro enorme spirito di solidarietà».