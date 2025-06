La donna ora nel Grande ospedale metropolitano non sarebbe in pericolo di vita. Si indaga per fare luce su quanto accaduto

A seguito di un accoltellamento avvenuto a Reggio, una donna di 48 anni colpita all’addome è ora ricoverata al Grande ospedale metropolitano. Da quanto si apprende la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Ancora non si hanno riscontri precisi sulla dinamica del caso e si indaga per fare luce su quanto accaduto.