E' giunta nel porto di Reggio calabria la nave Mimbell con a bordo 369 migranti. Tra i migranti segnalati alcuni casi di scabbia

Nel porto di Reggio Calabria è giunta la nave Mimbell della Marina Militare con a bordo 369 migranti, di cui 263 uomini, 88 donne (otto delle quali incinte) e 45 minori. Nel porto, per la prima volta, è stata allestita la tenda sociale del Ministero dell'Interno per consentire l'assistenza ed i primi soccorsi ai migranti. Le attività in corso sono state coordinate dal Prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino. Tra gli immigrati sono stati segnalati alcuni casi di scabbia.