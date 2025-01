Accessibili e fruibili per essere ammirati, avrebbero potuto essere un altro dei regali sotto l’albero di Natale per i reggini e per i turisti. Invece giustificheranno il carbone nella calza della Befana, viste l’interruzione già prima dell’estate e la mancata ripresa dei lavori, nonostante l’approvazione della perizia di variante, la nuova consegna dei lavori alla già ad ottobre scorso e il successivo subappalto autorizzato dal Comune a dicembre.

Siamo a piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, dove abbandonate ed esposte alle intemperie sono da mesi le preziose tracce archeologiche, tra cui spicca un tempio di età Augustea, forse di prima età Giulio Claudia rivenuto nell’area sacra della città antica, affiorate durante la campagna di scavi avviata lo scorso anno e ancora non completata. I lavori avrebbero dovuto concludersi lo scorso dicembre.

