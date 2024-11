Da ieri mattina non si hanno notizie della 53enne uscita dal suo ufficio a piedi e senza cellulare. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche e non escludono nessuna pista

«Mia moglie al momento è stata dichiarata dispersa. Le forze dell’ordine hanno mobilitato tutta la task force per la ricerca senza escludere nessuna probabilità». È quanto scrive sui social Joe Puntillo, marito di Tiziana Iaria, psicologa del centro antiviolenza di cui non si hanno notizie da ieri mattina.

«lo credo un rapimento, ma non possiamo esserne certi. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando - scrive il marito - per fare girare la notizia. Tiziana in questi anni, ha aiutato e sostenuto decine di donne vittime di violenza, nonostante le minacce di morte, non si è fermata, né impaurita continuando a sostenere tutti coloro che hanno subito violenza. Spero tanto che il tutto si risolva al meglio».

La donna cinquantatreenne è uscita alle ore 9:30 circa di ieri mattina dal suo ufficio a piedi e senza cellulare. Al momento della scomparsa la donna indossava un jeans, un piumino di colore nero e le scarpe Hogan di colore blu scuro. La donna aveva già subito delle minacce probabilmente legate alla sua professione. Il marito sospetta un rapimento ma al momento nessuna pista viene esclusa dalle forze dell’ordine che sono alla ricerca della donna.