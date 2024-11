Giuseppe e Domenica si sono allontanati dalla propria abitazione nel pomeriggio di ieri e non hanno fatto più ritorno. I parenti hanno deciso di pubblicare una foto e di fornire dei numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento

«Sono usciti di casa questo pomeriggio e non hanno fatto ancora ritorno». È quanto scrivono in un post sui social i familiari di Giuseppe e Domenica, le due persone scomparse a Reggio Calabria in zona Sbarre Centrali.

Nel pomeriggio di ieri, 5 febbraio, un uomo e una donna si sarebbero allontanati a piedi dalla propria abitazione. I parenti, non avendo più notizie, hanno deciso, quindi, di rivolgersi alle forze dell'ordine per far partire le ricerche. Inoltre, hanno pubblicato una foto e fornito dei numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento: 345 934 7122 Mariangela; 351 660 6635 Mariangela; 3387848533 Claudia; 335 665 4961 Giovanni; 389 883 5617 Vittoria.