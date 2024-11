Stamani l’azienda pubblica di trasporto ha comunicato la temporanea interruzione del servizio. Disagio dovuto a quanto pare alla mancata copertura assicurativa per i mezzi dell’Atam.

Reggio Calabria – “Motivi tecnici”. Questa la motivazione ufficiale indicata stamane dall’Atam, nel comunicato con cui annuncia la temporanea interruzione del servizio. “L’Atam non potrà effettuare i servizi di trasporto pubblico – si legge nella nota – consapevole del disagio che arrecherà ai propri utenti, si scusa anticipatamente per il disservizio causato”. Il problema, come detto, sarebbe la mancata copertura assicurativa per i mezzi dell’azienda di trasporto pubblico di Reggio Calabria.