La polizia ha sequestrato mezza tonnellata di fuochi d’artificio illegali, in manette anche un imprenditore quarantenne di Villa San Giovanni

Reggio Calabria - Oltre 550 chili di fuochi d'artificio illegali sono stati sequestrati dalla Polizia in provincia di Reggio Calabria. A Molochio gli agenti hanno trovato materiale pericoloso a casa di un trentacinquenne. Cinquecento kg di artifici pirotecnici sono stati trovati a Villa San Giovanni dove la polizia ha arrestato Massimo Crea, 40 anni, imprenditore, che teneva i botti in casa, in pieno centro. Altri 50 kg sono stati trovati a un quarantaquattrenne che è stato denunciato.