«A Villa San Giovanni la situazione è esplosiva, peggiora ogni minuto che passa e va immediatamente sbloccata. Ho sentito poco fa il ministro Paola De Micheli che mi ha chiarito come il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha il dovere di sbloccare questo assurdo paradosso». È quanto dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Sul piazzale del porto - aggiunge - ci sono centinaia di persone, potenzialmente infette, che vanno accompagnate a destinazione in Sicilia e messe in quarantena vigilata. Questa incredibile situazione sta mettendo a serio rischio la loro salute e quella dei nostri concittadini di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria e di tutto il territorio metropolitano. Tra loro ci sono anche tanti bambini, non possiamo permetterci che passino un'altra notte in macchina o che si spostino in maniera incontrollata per cercare un posto dove andare a dormire. Ma soprattutto non possiamo permettere che il sacrificio di migliaia di reggini chiusi in casa da quasi un mese, nel pieno rispetto delle regole, venga vanificato da comportamenti inaccettabili di chi non vuole assumersi le responsabilità che gli competono».

«Quelle persone andavano controllate e fermate prima di arrivare a Villa San Giovanni - conclude Falcomatà -. Adesso la salute di ciascuno di noi viene prima di ogni cosa. Bisogna intervenire, ora».

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Pd Antonio Viscomi: «La gestione della mobilita' nello stretto di Messina sta diventando intollerabile a Villa San Giovanni e nell'area interessata, con persone bloccate, auto ferme e merci trasportate a rischio. Un problema che riguarda tutti deve essere affrontato insieme: Stato, Regioni, Comuni. Con urgenza. Senza strategia comune e condivisa l'unico vincitore sarà il Covid19».