L'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione. È stato fermato nella notte dalla Polizia

Una relazione finita e una nuova vita con un altro uomo. Sarebbe questo il movente passionale che questa notte ha portato al tentato omicidio di una donna di Cinquefrondi. Con sei coltellate, come si apprende dalle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di uccidere l'ex compagna in casa sua a Pellaro, quartiere a sud di Reggio Calabria. L'uomo di 52 anni non accettava la fine della relazione terminata da alcuni mesi e che la donna 48enne ne avesse iniziata una nuova.

Dopo l'intervento della polizia è scattata la caccia all'uomo che è stato fermato nella notte dagli uomini del commissariato di Polistena. La donna è adesso ricoverata nel reparto di chirurgia toracica in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano.