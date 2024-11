Il riesame ha sbloccato la cifra di 19.800 euro sequestrata all’ex sottosegretario alla regione, Alberto Sarra, dalla Guardia di Finanza lo scorso 24 febbraio

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha accolto il ricorso dell'ex sottosegretario della Regione Alberto Sarra. Il tribunale ha quindi annullato “ il provvedimento impugnato e ordina l’immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto”. Il sequestro in questione riguarda la cifra di 19.800 euro sequestrata dalla Guardia di Finanza lo scorso 24 febbraio e rientra nell’inchiesta che vede Sarra indagato per truffa e falso per aver ottenuto un indennizzo di 7.490,33 al mese a causa di una patologia cardiaca considerata dagli inquirenti “assolutamente indipendente dall’esercizio della carica di consigliere”. La somma in questione era stata sequestrata a titolo ”residuo del maggior importo (oltre 160.000 euro) già intascato dal Sarra a titolo di arretrati, ed in parte già da lui restituito”.